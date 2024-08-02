سباحة... التونسية جميلة بولكباش تنهي سباق 800م سباحة حرة في المركز الثامن والاخير

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انهت السباحة التونسية جميلة بولكباش تصفيات السلسلة الاولى لسباق 800م سباحة حرة ضمن دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 ضمن المركز الثامن والاخير محققة توقيتا قدره 9دق و21ث و38 جزء بالمائة اليوم الجمعة.

وعاد المركز الاول في هذه السلسلة للاسترالية لاني باليستير (8دق و20ث و21 جزء بالمائة) والمركز الثاني للالمانية ايزابيل غوس (8دق و20ث و63 جزء بالمائة) والمركز الثالث للنيوزيلندية ايريكا فايرويذر (8دق و22ث و22 جزء بالمائة).

وتتاهل 8 افضل سباحات من حيث التوقيت في السلسلتين الاولى والثانية الى الدور النهائي.