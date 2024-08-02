التجذيف زوجي وزن خفيف : التونسيتان خديجة الكريمي وسلمى الذوادي تنهيان المسابقة في المركز 11

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أولمبياد باريس 2024 أنهى الثنائي التونسي المتكوّن من الجذافتين سلمى الذوادي وخديجة الكريمي نهائي سباق الزوجي سيدات وزن خفيف "ب" ضمن الالعاب الاولمبية باريس 2024 في المركز الخامس بزمن قدره 7د و21ث و05 .



وحلت فرنسا في المرتبة الاولى ب7د و03ث و24 تليها الكندا بزمن قدره 7د و04ث و82 فبولونيا بتوقيت قدره 7د و08ث و47.

وبهذه النتيحة، احتل الثنائي التونسي المركز 11 في الترتيب العام لمنافسات سباق الزوجي للسيدات من مجموع 16 متسابقة.



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وكانت الجذافتان تاهلتا الاثنين الماضي الى الدور نصف النهائي بعد ان حلتا في المركز الثالث بالتصفية الثانية لمجموعة التدارك بزمن قدره 7د و25ث و21 جزء بالمائة خلف الثنائي البولوني الذي تصدر السباق بتوقيت قدره 7د و16ث و26 والثنائي النمساوي الثاني بزمن قدره 7د و17ث و77.