بنزرت : "السيطرة بنسبة هامة على حريق جبل الشوشة بسجنان" (حماية مدنية)

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أفاد العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، اليوم الخميس، بأنه تمت السيطرة بنسبة هامة على الحريق الذي اندلع عشية اليوم بمنطقة الحكارة جبل الشوشة بمعتمدية سجنان.



وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لصحفي (وات) بالجهة، أنه تم بتنسيق وإشراف رئيس المجلس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، تفعيل المخطط الجهوي ونظيره المحلي لتنظيم النجدة من أجل السيطرة على الحريق.





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وذكر أنه تمت السيطرة بنسبة هامة على الحريق رغم صعوبة تضاريس المكان وهبوب رياح الشهيلي بالمنطقة، مشيرا إلى استنفار كافة الوسائل اللوجستية عبر تخصيص أكثر من ست شاحنات إطفاء للغرض، بينها أربع مجهزة من قبل مصالح الحماية المدنية والبقية من قبل مصالح الغابات بالإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية.



وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية أن الحريق أتى على حوالي 25هكتارا من النسيج الغابي المتمثل في غابة شعراء وأشجار صنوبر وبندق.



وأضاف أن كامل الفرق الميدانية الخبيرة بالمجال تواصل العمل على حاليا إخماد النيران بكامل موقع الحريق، ولاسيما بعض الجيوب المتناثرة على طول الجبل الغابي، على أن تتواصل مرحلة المتابعة واليقظة الليلة قبل المرور لمرحلة تبريد الموقع.

وأفاد بأن الحريق لم يخلف أضرارا بشرية أو خسائر في ممتلكات الأهالي الناشطين بالمكان.