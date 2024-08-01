أولمبياد باريس.. تأهل الإسباني ألكاراز إلى نصف نهائي فردي التنس والصينية تشينوين جينغ تبلغ نهائي السيدات

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واصل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا زحفه نحو الذهب الأولمبي بتأهله إلى الدور نصف النهائي لفردي التنس للرجال.. فيما بلغت الصينية تشينوين جينغ الدور النهائي ضمن أولمبياد /باريس 2024/، اليوم.



وفاز ألكاراز، في الدور ربع النهائي على الأمريكي تومي بول بواقع 6 ـ 3 و7 ـ 6، وسيواجه في نصف النهائي الفائز من مباراة النرويجي كاسبر رود والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم التي ستقام لاحقا اليوم.

كما تأهل إلى نصف النهائي أيضا، الإيطالي لورنتسو موزيتي بعد تغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف بواقع 7 - 5 و7 - 5.. وسيلعب موزيتي في الدور المقبل مع الفائز في المواجهة التي تقام في وقت لاحق بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.



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ولدى السيدات تأهلت اللاعبة الصينية تشينوين جينغ إلى المباراة النهائية بعد فوزها على البولونية إيغا شيفيونتيك المصنفة الأولى على العالم بواقع 6 ـ 2 و7 ـ 5.

وستواجه جينغ، المصنفة السابعة عالميا، في المباراة النهائية الكرواتية دونا فيكيتش أو السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا.

وفي مسابقة الزوجي تأهل الثنائي الأمريكي المكون من أوستن كرايتشيك وراجيف رام إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره التشيكي المكون من توماس ماتشاك وآدم بافلاسيك بواقع 6 - 2 و6 - 2.