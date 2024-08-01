الكريديف يفتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنيّة "زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية" لسنة 2024 ، من 1 إلى 30 سبتمبر المقبل

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أعلن مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة "الكريديف"، في بلاغ له اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنيّة "زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية" لسنة 2024، خلال الفترة الممتدة بين 1 و 30 سبتمبر 2024. وتشمل الجائزة 6 أصناف وهي جائزة الإبداع الأدبي باللغتين العربية، والفرنسية (مقدار كل جائزة منهما 5 آلاف دينار)، وجائزة البحث العلمي باللغتين العربية والفرنسية ( ومقدار كل جائزة منهما 7 آلاف دينار)، وجائزة البحث العلمي حول المرأة التونسية أو اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي وقيمتها 10 آلاف دينار، وجائزة أحسن سيناريو وقيمتها 5 آلاف دينار.



ويشترط في الأعمال المرشحة أن يكون الكتاب قد نشر خلال سنة 2024 بتونس أو بالخارج باللغتين العربية و الفرنسية، وإحتواء الكتاب على إيداع أدبي أو بحث علمي أو سيناريو. وتمنح الجوائز للأعمال الفردية، ولا يمكن الترشّح إلا لصنف واحد من الجائزة.





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وتقصى من الجائزة المؤلفات المدرسية الموظفة للتدريس والمؤلفات الموجهة للأطفال والمؤلفات التي تحصلت على جائزة في تونس أو في الخارج والمؤلفات الجامعية الهادفة للحصول على ترقية مهنية.



ولا يجوز لمن سبق لها الفوز بالجائزة الترشح لنيلها مرّة أخرى إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ حصولها على الجائزة. كما لا يجوز لمن سبق لها الفوز بالجائزة مرتين الترشح لنيلها مرة أخرى.



وتودع ملفات الترشح في مكتب الضبط بمركز كريديف، مرفقة بمطلب باسم المديرة العامة للمركز و04 نسخ من العمل المرشح ونسخة من عقد النشر ونسخة من الإيداع القانوني.

