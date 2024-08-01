الالعاب الاولمبية باريس 2024 :انسحاب ماير حامل الرقم القياسي العالمي في العشاري بداعي الإصابة

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أعلنت اللجنة الأولمبية الفرنسية اليوم الخميس انسحاب كيفن ماير حامل الرقم القياسي العالمي في العشاري من الأولمبياد بسبب إصابة في الفخذ.

وتعرض ماير، الفائز بفضيتين أولمبيتين، للإصابة إثر سقوطه أثناء سباق 110 أمتار حواجز ضمن لقاء باريس للدوري الماسي الشهر الماضي.