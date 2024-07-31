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ليلة النجوم في دورتها 32 تنتظم يوم 12 أوت المقبل بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة

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ليلة النجوم
Publié le Mercredi 31 Juillet 2024 - 20:07 قراءة: 0 د, 44 ث
      
سيكون للمهتمين بعلوم الفلك يوم 12 أوت المقبل، موعدا مع ليلة النجوم في دورتها 32 بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، بداية من الساعة السابعة مساء، ببادرة من الجمعية التونسية لعلوم الفلك والجمعية التونسية للشبان والعلم، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم التظاهرة هشام بن يحي.

وسيتعرف المهتمون بهذا المجال عبر معرض خصّص للغرض على جميع الظواهر الفلكية عن طريق مجسمات ثلاثية الابعاد للمجموعة الشمسية والقمر والأرض والشمس وحركة دوران الأرض حول الشمس فضلا عن لوحات تعبّر عن الظواهر الفلكية والنجوم والكويكبات والنيازك والمجرات، حسب ما بيّنه محدث (وات) الذي أفاد بأن متابعة هذه التظاهرة ستكون مجانية.
ويضمّ برنامج السهرة أيضا، وفق بن يحي، ألعاب ومسابقات ومحاضرة حول "من المسطح إلى الكروي، رحلة اكتشاف شكل كوكبنا" وهي محاضرة تدحض الفكرة السائدة لدى البعض بأن الأرض مسطحة وستكون مشفوعة بنقاشات وحوارات.
...

كما ستتيح هذه التظاهرة رصد القمر وكوكب زحل ونجوم فصل الصيف عبر تليسكوبات معدّة للغرض.





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