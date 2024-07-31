اولمبياد باريس 2024 (كرة القدم) برنامج مباريات الدور ربع النهائي

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في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم ضمن دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024

الجمعة 3 أوت 2024



في ملعب حديقة الامراء باريس (14.00) المغرب - الولايات المتحدة



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في ملعب ليون (16.00) اليابان - إسبانيا

في ملعب فيلودروم مرسيليا (18.00) مصر - باراغواي

في ملعب بوردو (20.00) فرنسا - الأرجنتين

