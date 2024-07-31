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اولمبياد باريس 2024 (كرة القدم) برنامج مباريات الدور ربع النهائي

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كرة القدم
Publié le Mercredi 31 Juillet 2024 - 08:37 قراءة: 0 د, 16 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم ضمن دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024
الجمعة 3 أوت 2024

في ملعب حديقة الامراء باريس (14.00) المغرب - الولايات المتحدة
...

في ملعب ليون (16.00) اليابان - إسبانيا
في ملعب فيلودروم مرسيليا (18.00) مصر - باراغواي
في ملعب بوردو (20.00) فرنسا - الأرجنتين


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