اولمبياد باريس 2024 (كرة القدم) برنامج مباريات الدور ربع النهائي

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في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم ضمن دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024
الجمعة 3 أوت 2024
في ملعب حديقة الامراء باريس (14.00) المغرب - الولايات المتحدة
الجمعة 3 أوت 2024
في ملعب حديقة الامراء باريس (14.00) المغرب - الولايات المتحدة
في ملعب ليون (16.00) اليابان - إسبانيا
في ملعب فيلودروم مرسيليا (18.00) مصر - باراغواي
في ملعب بوردو (20.00) فرنسا - الأرجنتين
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