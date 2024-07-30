نابل: السيطرة على حريق نشب بغابة البندق ببني خيار اتى على نحو هكتارين من الاعشاب الجافة والشجيرات الغابية

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تمكنت وحدات الحماية المدنية واعوان ادارة الغابات بمساعدة عدد من البلديات المجاورة ومن الفلاحين، عصر اليوم الثلاثاء، من السيطرة بسرعة على الحريق الذي اندلع في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر، بغابة الوادي الكبير التي تعرف بغابة البندق من معتمدية بني خيار، ومن تفادي انتشار الحريق لمساحات كبيرة، وفق ما اكده مصدر مسؤول من معتمدة بني خيار لصحفي وكالة "وات".

واشارت ذات المصادر، الى ان اعوان الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي اتى على نحو هكتارين من الاعشاب الجافة والشجيرات الغابية، والانطلاق في مرحلة التبريد لتفاديعودة اشتعال النيران.