تصفيات امم افريقيا 2025- الكونغولي ندالا يدير لقاء تونس ومدغشقر والاثيوبي تيسيما مباراة غامبيا وتونس

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افادت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انه تم تعيين الحكم جون جاك نغامبو ندالا من الكونغو الديمقراطية لادارة لقاء تونس ومدغشقر المقرر يوم 5 سبتمبر بملعب رادس لحساب الجولة الاولى للمجموعة الاولى من تصفيات كاس امم افريقيا "المغرب 2025".



وسيتولى الاثيوبي باملاك تيسما من جهته اداراة مباراة غامبيا وتونس التي ستقام يوم 8 سبتمبر بملعب الجديدة بالمغرب لحساب الجولة الثانية من نفس التصفيات.





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وتضم المجموعة الاولى من التصفيات ايضا منتخب جزر القمر .



ويترشح الى نهائيات المغرب صاحبا المركزين الاول والثاني من كل المجموعات (12) باستثناء المجموعة الثانية التي تضم منتخب البلد المنظم المتاهل اليا والتي سيترشح في اعقابها منتخب واحد.