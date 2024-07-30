في أول ظهور لها في مهرجان صفاقس الدولي لطيفة العرفاوي تعلن عن استعدادها لإطلاق أغنية عن جزيرة جربة

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اعتلت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي، مساء الإثنين لأول مرة، خشبة المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس، حيث أحيت سهرة فنية ضمن فعاليات الدورة الـ44 لمهرجان صفاقس الدولي.



ووسط حضور جماهيري محترم العدد، اختارت لطيفة العرفاوي، أن تصافح الجمهور رفقة مجموعة موسيقية بقيادة المايسترو يوسف بلهاني، بأغنية "يا ولد بلادي روحي في الحومة العربي"، معربة عن "سعادتها باعتلائها ركح مسرح سيدي منصور وملاقاة جمهور مهرجان صفاقس الدولي لأول مرة.





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وقدمت لطيفة مختارات من أبرز أغانيها الجديدة والقديمة على غرار "يا سيدي مسي علينا "، كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر، و"روحي فيك"، و"غرامك مزيف"، و"بحب في غرامك" كلمات عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي.



وبطلب من الجمهور، قدمت الفنانة لطيفة العرفاوي أغنيتها الشهيرة "حبك هادي" كلمات عبد الوهاب محمد وألحان زياد الطويل، و"حبيبي ما تروحش بعيد"، و"لما يجيبو سيرتك"، كلمات عبد الوهاب محمد وألحان خالد الأمير، و"رد الباب وغرب"، التي قالت إنها رد على الانتقادات

التي توجهت لها بسبب تصريحها الأخير في مهرجان طبرقة، كما غنت "مفيش ممنوع"، وهي أغنية من آخر إصداراتها، الى جانب باقة من أغانيها ذات الإيقاع التونسي على غرار "خليني خليني.

وتكريما لروح الفنان الراحل محمد الجموسي، أدت لطيفة العرفاوي أغنيته الشهيرة "ريحة البلاد"، كما قدمت أغنيتها "أهيم بتونس الخضراء " كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر، وقد عبر عدد من الحاضرين في تصريحات متطابقة لوات عن استيائهم من البون الشاسع بين صوت الفنانة كما تعودوا على الاستماع إليه في الفيديوكليبات المصورة والآداء المباشر لها في سهرة الأمس..



وخلال نقطة إعلامية بعد العرض، تحدثت الفنانة لطيفة العرفاوي،عن إصدارتها المرتقبة، مشيرة إلى أنها بصدد تحضير أغنية تتغنى فيها بجزيرة جربة ستصدر قريبا.

وحول تصريحها الأخير الذي أثار موجة من الانتقادات، .

قالت لطيفة "من حقي أن أدافع عن بلدي، وأنا لا أقصد الأفارقة الذين دخلوا تونس من بوابتها الشرعية".