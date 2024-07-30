سيدي بوزيد: جمعية "النساء أولا" تواصل تنفيذ مشروع "فضاء آمن" لفائدة النساء ضحايا العنف

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تواصل جمعية "النساء أولا" بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد، تنفيذ مشروع "فضاء آمن" لفائدة النساء ضحايا العنف، بهدف مساعدتهن على التعافي من الآثار السلبية للعنف من خلال توفير الإحاطة النفسية وتمكينهن من آليات توفير دخل مادي لعائلاتهن

وبينت رئيسة جمعية "النساء أولا" حياة قادري في تصريح لصحفية "وات"، أن مشروع "فضاء آمن" انطلق منذ شهر أفريل الفارط، وهو مشروع يندرج في إطار عمل مركز دعم للاصغاء والتوجيه القانوني بالجمعية، الذي يستقبل عددا هاما من النساء في معتمدية الرقاب، ويهتم المشروع بالصحة النفسية للنساء ضحايا العنف ويعمل على توفير سبل التعافي من الآثار السلبية للعنف.







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وذكرت قادري ان المشروع انطلق بتنظيم حلقة نقاش حول الاحاطة النفسية بالنساء ضحايا العنف من ذوات الإعاقة، وستقدم الجمعية حصص دعم نفسي للنساء المعنفات اللاتي تم استقبالهن في مركز دعم وادماجهن في عمل الجمعية وفي أنشطة رياضية وثقافية وتمكينهن من المشاركة في عدد من الرحلات وحلقات للفضفضة للحديث عن تجاربهن ومساعدتهن على الخروج من الآثار السلبية للعنف.

وأكدت ان الجمعية ستوفر للنساء مجموعة من الدورات التكوينية حسب حاجياتهن، لتوفير دخل مادي يساعدهن على مواجهة المصاريف اليومية.

وأشارت إلى أن مشروع "فضاء آمن" ممول من صندوق نساء المتوسط والمؤسسة الدولية لحقوق الإنسان، وهو يتواصل على امتداد سنة بمشاركة عدد من الناشطين في مجال دعم النساء ضحايا العنف.

يذكر أن مركز دعم للاصغاء والتوجيه القانوني بالرقاب، انطلق في عمله منذ سنة 2022، ويقدم المساعدة القانونية والتوجيه والتعهد عن طريق محامي والمساعدة الاجتماعية والاحاطة النفسية للنساء ضحايا العنف.