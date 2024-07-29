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وزيرة العدل تأذن بنشر نتائج مناظرة عدول الإشهاد

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Publié le Lundi 29 Juillet 2024 - 20:28 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أذنت وزيرة العدل ليلى جفال لدى اجتماعها، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، بالمدير العام للمعهد الأعلى للقضاء ورئيس لجنة مناظرة عدول الإشهاد لدورة مارس 2024، أحمد اليحياوي، بنشر نتائج مناظرة عدول الإشهاد .
وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن جفال اطلعت خلال اللقاء على مجريات الاختبارات الشفاهية ومداولات لجنة المناظرة ونتائجها النهائية، التي ستسمح بانتداب 200 عدل إشهاد لمباشرة التكوين الأساسي بالمعهد الأعلى للقضاء.
وقررت وزيرة العدل ضبط قائمة الناجحين نهائيا حسب الترتيب التفاضلي في المناظرة المذكورة والإذن بنشرها بناء على مداولات اللجنة وطبقا لأحكام الفصل 17 من القرار المؤرخ في 25 أفريل 1997 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول الإشهاد.

...

وأثنت الوزيرة على مجهودات لجنة مناظرة عدول الإشهاد في كامل مراحل سير المناظرة والتزامها بالضوابط القانونية، تحقيقا لتكافؤ الفرص وضمانا لنزاهة المناظرة وشفافيتها.
وجرت المناظرة السابقة سنة 2013.


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