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مولدية العاصمة الجزائري يعلن انتقال اللاعب يوسف البلايلي الى الترجي الرياضي

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يوسف بلايلي
Publié le Dimanche 28 Juillet 2024 - 17:05 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلِنت إدارة نادي مولودية الجزائر ظهر اليوم الاحد عن مغادرة اللاعب يوسف بلايلي رسميا صفوف الفريق بعد موسم واحد قضاه بألوان عميد الأندية الجزائرية، بعد أن توصلت إدارة النادي إلى إتفاق مع نظيرتها من هيئة الترجي الرياضي التونسي ينتقل بموجبه البلايلي للعب في صفوف فريق باب سويقة.
واضاف نادي مولدية العاصمة الجزائري على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان الترجي الرياضي كان الفريق الوحيد الذي قدّم عرضا لضم اللاعب الذي كان يرتبط بعقد مع المولودية إلى غاية جوان 2025.
وسبق للبلايلي ان لعب مع الترجي الرياضي واحرز معه عديد الالقاب المحلية والقارية وذلك خلال مواسم 2012-2014 ثم 2018-2019.


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