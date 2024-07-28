الالعاب الاولمبية 2024 - جدول الميداليات - تونس في المركز 13 بفضية واحدة

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احتلت تونس المركز 13 عقب منافسات اليوم الثاني من بين 205 بلدا مشاركا في دورة الالعاب الاولمبية بباريس برصيد ميدالية فضية فاز بها المبارز فارس الفرجاني اليوم .



وتعد تونس اول بلد عربي وافريقي في جدول الميداليات تليها في المركز الثاني افريقيا وفي المركز 17 في الترتيب العام جنوب افريقيا برصيد برنزية واحدة

وتتصدر استراليا الترتيب العام اثر اليوم الثاني ب5 ميداليات ( 3 ذهبية و2 فضية) امام الصين ( 2 ذهبيية وبرنزية) والولايات المتحدة ( 1 ذهبية وفضيتان وبرنزيتان).



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الترتيب

ذهب فضة برنز مجموع

1-أستراليا 3 2 0 5

2- الصين 2 0 1 3

3-الولايات المتحد 1 2 2 5

4-فرنسا 1 2 1 4

5-كوريا الجنوبية 1 1 1 3

6-بلجيكا 1 0 1 2

6-اليابان 1 0 1 2

6- كازاخستان 1 0 1 2

9-ألمانيا 1 0 0 1

9- هونج كونج 1 0 0 1

11-إيطاليا 0 1 2 3

12- بريطانيا 0 1 1 2

13-تونس 0 1 0 1

13- فيجي 0 1 0 1

13-منغوليا 0 1 0 1

13-كندا 0 1 0 1

17-اسبانيا 0 0 1 1

17- المجر 0 0 1 1

17 -جنوب أفريقيا 0 0 1 1

17 -السويد 0 0 1 1