الالعاب الاولمبية باريس 2024 : الرقبي السباعي يهدي فرنسا اول ميدالية ذهبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a4db287f1d91.97547096_jgnikeqfplmoh.jpg width=100 align=left border=0>

فازت فرنسا على فيجي بنتيجة 28-7 في نهائي الرقبي السباعي اليوم السبت لتحصد الدولة المضيفة أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس.

وحصلت فيجي على الميدالية الفضية، فيما تغلبت جنوب أفريقيا في وقت سابق اليوم على أستراليا بنتيجة 26-19 لتحصد الميدالية البرونزية.

