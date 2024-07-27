Babnet

الالعاب الاولمبية باريس 2024 : الرقبي السباعي يهدي فرنسا اول ميدالية ذهبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a4db287f1d91.97547096_jgnikeqfplmoh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 27 Juillet 2024 - 21:09 قراءة: 0 د, 12 ث
      
فازت فرنسا على فيجي بنتيجة 28-7 في نهائي الرقبي السباعي اليوم السبت لتحصد الدولة المضيفة أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس.
وحصلت فيجي على الميدالية الفضية، فيما تغلبت جنوب أفريقيا في وقت سابق اليوم على أستراليا بنتيجة 26-19 لتحصد الميدالية البرونزية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291615


babnet
رئاسيات 2024

J- 70

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 21:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*