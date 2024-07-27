الكاف: حرص على تسريع نسق انجاز مشاريع تلاقي صعوبات مختلفة

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اقترحت اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية بالكاف، أمس الجمعة، خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية، بإشراف المكلف بتسيير شؤون الولاية المعتمد الأول وسيم العذاري، جملة من الحلول لانجاز خمسة مشاريع عمومية في عدة قطاعات، وتلاقي صعوبات الانجاز المرتبطة بمسائل عقارية أو فنية أو إدارية.



وتم بالمناسبة، استعراض كافة المشاريع المعنية وتدارسها على جميع المستويات والبحث في حلول لها مع ضبط التعهدات المحمولة على الإدارات والمصالح المعنية وآجال الإنجاز، مع التوصية بمزيد دعم التنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة لضمان نجاعة الانجاز وسرعته.

وتهم هذه المشاريع التنموية تهيئة قصر بلدية الكاف وربط الملعب البلدي نورالدين بن جيلاني بالكاف بالتيار الكهربائي وتزويد منطقة عين بوجمعة بساقية سيدي يوسف بالنور الكهربائي وربط مدن الكاف والدهماني والقصور بشبكة الغاز الطبيعي، وهو مشروع تعطل بسبب اعتراضات مواطنين على مرور مسلك الأنبوب فوق أراضيهم، إلى جانب مشروع يهم تهذيب الطريق الجهوية رقم 60 على طول 46 كلم بين منطقة برج العيفة بالكاف الشرقية ومعتمدية القصور جنوب ولاية الكاف