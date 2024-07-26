قفصة:افتتاح فعاليات صالون الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة

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افتتح اليوم الجمعة بالمركب الثقافي ابن منظور بقفصة صالون الفنون التشكيلية والبصرية بنوادي دور الثقافة و المركبات الثقافية والذي يتواصل على مدى اسبوعين بمشاركة نوادي دور الثقافة و المركبات الثقافية ونوادي الفنون التشكيلية بالجهة .



ويتنزل الصالون في إطار الدورة الرابعة للصالون الوطني لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية التي ستعقد في نوفمبر 2024 بولاية توزر

وافادت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة عفيفة نجاح ، أن الصالون يلتئم بمشاركة عدد من أعمال ولوحات تشكيلية لمنخرطين بدور الثقافة بالجهة مضيفة أنه تم برمجة اربع مسابقات في الرسم و الرسكلة و التصوير الفوتوغرافي و النحت و الخزف وستشارك الأعمال الفائزة ضمن هذه المسابقات في المهرجان الوطني بتوزر المنتظر تنظيمه في شهر نوفمبر القادم .



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واضافت عفيفة نجاح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنه تم على هامش افتتاح هذه التظاهرة الثقافية تنظيم معرض تشكيلي تضمن لوحات تشكيلية وأعمال من رواد المويسات الثقافية بالجهة مشيرة أنه سيتم في مابعد اختيار عدد من المترشحين من الناشئة والشباب المتوجين في المسابقات للمشاركة المهرجان الوطني لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بمدينة توزر.



وأشارت عفيفة نجاح إلى أن الهدف من هذه التظاهرة هي فتح مسلك وطني للترويج والتعريف بانتاجات نوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة وتوفير فرص اللقاء والحوار والتنافس حول المنجزات الفنية وتنمية رواد دور الثقافة من خلال تنظيم ورشات تكوينية.