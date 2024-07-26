منظمة الصحة العالمية: نعمل على جعل "أولمبياد باريس" آمنا وصحيا للرياضيين والجمهور

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أكدت منظمة الصحة العالمية مشاركتها في أولمبياد باريس على أصعدة متعددة حيث تقدم دعمها للجنة الأولمبية الدولية وفرنسا للمساعدة في جعل هذا الحدث الرياضي الرائد في العالم صحيا وامنا للجمهور والرياضيين على حد سواء.





وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس امس الخميس "بينما يستعد الرياضيون والمشجعون في جميع أنحاء العالم لدورة الألعاب الأولمبية في باريس والمقرر أن تبدأ اليوم الجمعة تعمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة الفرنسية على التأكد من أن هذه الألعاب صحية وامنة لجميع المشاركين من تعزيز النشاط البدني إلى حماية الناس من مجموعة من التهديدات الصحية. وتفخر منظمة الصحة العالمية بالقيام بدورها في المساهمة في إنجاح أولمبياد باريس" وفقا لما أوردته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي.



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كما أطلقت منظمة الصحة العالمية واللجنة الأولمبية الدولية حملة للترويج للنشاط البدني "دعونا نتحرك" للاستفادة من قوة الرياضة ومنصة أولمبياد باريس لتحفيز نجوم الرياضة والجمهور العالمي للتحرك من أجل صحة أفضل.

وتماشيا مع هذه الحملة، تقدم الحكومة الفرنسية برنامجا مدته 30 دقيقة من النشاط البدني اليومي لطلاب المدارس في فرنسا لضمان ترك إرث صحي ودائم من أولمبياد باريس.

كما يقوم خبراء الأمن الصحي التابعون لمنظمة الصحة العالمية في مقرها الرئيسي في جنيف والمكتب الإقليمي الأوروبي في كوبنهاغن بدعم السلطات الوطنية والإقليمية بشكل نشط لحماية صحة الناس أثناء التخطيط للألعاب وتنظيمها ويشمل ذلك الاستعداد للسيناريوهات المحتملة المتعلقة بالصحة مثل موجات الحر وتفشي الأمراض المعدية ومخاطر سلامة الغذاء والمياه والإرهاب وإدارة الحشود.

كما تم تقديم نصائح في مجال الصحة العامة بالتعاون مع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وفرنسا للمسافرين الذين يحضرون دورة الألعاب الأولمبية وكذلك البارالمبية في باريس والتي تبدأ في 28 أوت القادم.