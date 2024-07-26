أولمبياد باريس 2024 - فوز فرنسا وألمانيا وكندا وإسبانيا في منافسات كرة القدم للسيدات

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فاز المنتخب الفرنسي على نظيره الكولومبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى لمنافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد باريس 2024.

وضمن المجموعة ذاتها فازت كندا حاملة اللقب على نيوزلندا بهدفين لهدف.



وفازت ألمانيا، المتوجة بذهبية 2016 وبطلة العالم لعامي 2003 و2007 وأوروبا ثماني مرات على أستراليا بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات المجموعة الثانية التي شهدت أيضا فوز الولايات المتحدة الأمريكية حاملة الرقم القياسي بعدد الألقاب (4 مرات) على زامبيا بثلاثية نظيفة.



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وفي المجموعة الثالثة، فازت إسبانيا بطلة العالم بهدفين مقابل هدف على حساب اليابان، كما فازت البرازيل على نيجيريا بهدف دون مقابل.