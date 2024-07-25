المنتخب التونسي لكرة السلة - 19 لاعبا في تربص من 29 جويلية الى 10 اوت

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وجه مدرب المنتخب التونسي لكرة السلة، مهدي ماري، الدعوة الى 19 لاعبا لاجراء تربص اعدادي من 29 جويلية الجاري الى 10 اوت القادم بالمنستير وذلك استعدادا للاستحقاقات القادمة.



وفي ما يلي قائمة اللاعبين: مكرم بن رمضان (بنفيكا البرتغالي) - عمر عبادة - جوهر الجوادي - فراس العشي - هيثم سعادة - زياد الشنوفي - بسام خليفة - محمد الطرهوني (النادي الافريقي) - اشرف القنوني - اسامة المرناوي - مختار غيازة - مرتضى بن طاهر - فراس لحياني (الاتحاد المنستيري)- جواكيم حداد - البشير بن يحي (النجم الرادسي) - يوسف عبودي - محمد منفذ (شبيبة القيروان)- اسامة شبوح (النجم الساحلي) - فارس قاسم (اتحاد الانصار).





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واوضحت الجامعة على صفحتها الرسمية انه سيتم معاقبة اللاعبين الذين سيتخلفون عن التربص طبقا للوائح العامة للجامعة التونسية لكرة السلة.