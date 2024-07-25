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أكد المبارز التونسي فارس الفرجاني أنّ هدفه من مشاركته الثانية على التوالي في الالعاب الاولمبية بعد دورة طوكيو 2020+1 هو تقديم أفضل ما لديه من آداء في اختصاص سلاح "السابر" لتحقيق حلم الظفر بميدالية أولمبية.



وأعرب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، من موقع اقامته بالقرية الأولمبية بباريس،عن جاهزيته البدنية وارتفاع معنوياته قبل خوض أولى مبارياته وافتتاح مشواره في أولمبياد باريس 2024 بعد غد السبت مبينا أنّ مستواه ما انفك يعرف في الفترة الاخيرة نسقا تصاعديا بما جعله يتقدم الى المركز الرابع عشر في التصنيف العالمي لمبارزي اختصاص سلاح "السابر".





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وأوضح فارس الفرجاني أنّ تحضيراته تواصلت على مدار العام ودارت في أفضل الظروف مبرزا أنّ المحطة الاعدادية الاخيرة احتضنتها مدينة أورليون الفرنسية متوجها بالشكر لجميع الأطراف التي ساندته ودعمته.



يذكر أنّ فارس الفرجاني كان قد ضمن ترشحه الى الألعاب الأولمبية باريس 2024 في مارس الماضي بعد مردود متميز في اختصاص "السابر" ضمن كأس العالم التي أقيمت فعالياتها بمدينة بادوا الايطالية محتلا المرتبة السابعة من ضمن 232 مبارزا.



وتجدر الاشارة الى أنّ المبارزة التونسية تملك في رصيد مشاركاتها الأولمبية ميدالية واحدة من معدن البرونز كانت بفضل ايناس البوبكري في دورة ريو دي جانيرو 2016.



