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سليانة: السيطرة على حريق جبل البياض ببرقو

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Publié le Mercredi 24 Juillet 2024 - 20:41 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تمكّنت وحدات الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات بولاية سليانة من السيطرة على حريق جبل البياض بمعتمدية برقو من ولاية سليانة الذي اندلع ظهر، اليوم الأربعاء، وأتى على حوالي هكتارين من الأشجار الغابية و الغابة الشعراء، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة العميد محمد علي بن بيهي.

وأكّد المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمت السيطرة على الحريق في وقت وجيز رغم صعوبة الولوج إلى الجبل نظرا لتضاريسه الوعرة وهبوب الرياح.

...

وأشار إلى أنّه تم توجيه 4 شاحنات إطفاء (2 تابعتين للادارة الجهوية للغابات و2 للإدارة الجهوية للحماية المدنية) إلى موقع الحريق، بالإضافة إلى آلة كاسحة وآلة ماسحة وجملة من المعدات اليدوية.
يذكر أن جبل البياض ببرقو شهد خلال سنة 2022 حريقا أتلف مساحات هامة من النسيج الغابي.


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