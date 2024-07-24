تطاوين: الكتّاب العامون للنقابات الاساسية بشركة البيئة يطالبون بتنفيذ محاضر الاتفاقات السابقة ويلوّحون بالاضراب عن العمل

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اجتمع الكتّاب العامون للنقابات الاساسية السبع بشركة البيئة والغراسات والبستنة، اليوم الاربعاء، بدار الاتحاد الجهوي للشغل، لتدارس الوضع المهني لعمال وإطارات الشركة، ولا سيما التأخير المتكرّر في صرف الأجور وعدم تطبيق الاتفاقات السابقة.

وأصدرت النقابات، عقب هذا الاجتماع، بيانا طالبت فيه بتفعيل قرار تصنيف الشركة، وتفعيل الزيادات العامة في الاجور لسنوات 2023-2024-2025، وصرف المفعول الرجعي للزيادات العامة في الاجور بعنوان سنوات 2015-2016، وتحيين شبكة الاجر الادنى المضمون، وصرف الاجور في اجالها (اليوم الخامس من كل شهر) .

وأكّد الكتّاب العامون للنقابات الاساسية أنهم سيدافعون عن هذه المطالب المشروعة بكل الطرق القانونية بما في ذلك الاضراب عن العمل، موكلين للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل تحديد موعده، وذلك نتيجة ما اسموه تلكؤ سلطة الاشراف جهويا ووطنيا وادارة الشركة في تفعيل مطالبهم المضمنة في محاضر الجلسات السابقة، حسب نص البيان.