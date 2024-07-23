إصدار النسخة الرقمية الأولى من المجلة المتوسطية للتنوّع البيولوجي

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أصدرت الجمعيّة التونسيّة للحياة البريّة، النسخة الرقمية الأولى من المجلة المتوسطية للتنوع البيولوجي، تحت عنوان الجزر التونسيّة.



وتمّ تمويل مشروع المجلّة من قبل مبادرة لأجل الجزر الصغيرة بالمتوسط والمعهد الفرنسي لشواطىء وضفاف البحيرات بدعم من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. ويعد المشروع ذاته خطوة هامة في الحفاظ على التنوع البيولوجي التونسي.

https://zenodo.org/records/12790049



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وتهدف هذه النسخة من المجلّة، وفق ما أوردته الجمعية على صفحتها على شبكة التواصل "فايسبوك"، إلى أن تكون محورًا مركزيًا لنشر ومشاركة المعلومات بشأن التنوّع البيولوجي والحفاظ على الجزر في تونس. وضمّت النسخة الأولى الأبحاث العلمية وأعمال الجهات المعنية وبيانات حول النظم البيئية للجزر وستعمل هذه المجلة كمنصة لزيادة الوعي لدى الجمهور العريض وكمرجع قيم للباحثين، وللمنظمات غير الحكومية، والهيئات الحكومية.



وضمت النسخة الرقمية الأولى من المجلة المتوسطية للتنوّع البيولوجي مقدمة للتعرف على الجزر التونسية من خلال سرديات شخصيات رئيسية كرست جهودها لهذه الأماكن الفريدة. كما تضمنت ملخص فهرس لتحليل معمّق للتنوع البيولوجي، والتاريخ، وجغرافيا، وجيولوجيا الجزر التونسية، وكذلك مشاريع المحفاظة، التي نفذتها مختلف الجهات الفاعلة.



كما يمكن عبر هذه النسخة متابعة مشاريع الإدارة المشتركة من خلال تسليط الضوء على المشاريع الجارية في مناطق المحميات البحرية والساحلية المستقبلية لجالطة، وزمبرة، وقوريا، وكنايس وقرقنة، بالتعاون مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وقد كتبت بالكامل من قبل المنظمات غير الحكومية المشاركة في الإدارة المشتركة وتعلّق الأمر ب: MAN، ASPEN، NGB، ACG، وAKDDCL.



كما خصصت المجلّة قسما لآخر الاكتشافات بشأن التنوّع البيولوجي للجزر التونسية فضلا عن قائمة مرجعية شاملة لأكثر من 4700 نوع الموجودة في الجزر التونسيّة.