توزر: الفنان الشاب مرتضى الفتيتي يؤثث عرض افتتاح الدورة 36 من مهرجان نفطة الصيفي

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قدم الفنان الشاب مرتضى الفتيتي على ركح المسرح البلدي بمدينة نفطة في سهرة افتتاح الدورة 36 من مهرجان نفطة الصيفي، مساء الأحد 21 جويلية أبرز أغانيه الشبابية ومجموعة من الأغاني الأخرى تفاعل معها الجمهور الذي حضر بكثافة لمواكبة السهرة وردد معه جل أغانيه.

وتميزت سهرة الافتتاح بحسن التنظيم والحضور المكثف للجمهور لمواكبة فعاليات المهرجان الصيفي بنفطة الذي يتواصل من 21 الى 29 جويلية. ويتضمن البرنامج سهرات متنوعة سعت الهيئة من خلالها إلى تنويع العروض إرضاء لرغبات الجمهور وتنوع أذواقه وفق عضو هيئة المهرجان محمد بن طاهر.

وبين المصدر ذاته أن سهرات المهرجان التي يحتضنها فضاء المسرح البلدي وتنطلق العاشرة مساء تشتمل على عرض موسيقي صوفي بعنوان القرجومة وهو انتاج محلي يبرز ثراء المخزون الصوفي في مدينة نفطة.

فيما تخصص سهرة يوم 23 جويلية للمسرح حيث يتابع الجمهور العمل المسرحي مافيا للممثل والمخرج المسرحي إكرام عزوز وتكون سهرة 24 جويلية مخصصة للفن الرابع كذلك بعرض بعنوان ميقالو وتخصص هيئة المهرجان يومي 24 و27 جويلية للأطفال عدة عروض تنشيطية وعرض مسرحي للأطفال.



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ويكون الاختتام يوم 29 جويلية بسهرة موسيقية شبابية مع فنان الراب نوردو وذلك في انتظار برمجة مجموعة من العروض الموسيقية والمسرحية المدعمة من طرف وزارة الشؤون الثقافية سيقع الإعلان عنها لاحقا وفق نفس المصدر وستقام بعد استكمال العروض المبرمجة ضمن المهرجان.