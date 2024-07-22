اخماد حريق بمصنع التبغ والوقيد

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قامت أمس فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس بالتدخل لإخماد حريق بمصنع التبغ و الوقيد الكائن بمعتمدية جبل الجلود حيث أتت النيران على مستودع مساحته 1000 متراً مربعاً يحتوي على كمية هامة من مادة التبغ ...



هذا وتم فتح بحث في الغرض .