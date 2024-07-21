تنظيم ندوة صحفية لاستعراض برنامج المهرجان الصيفي بدوز

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خصصت الندوة الصحفية التي نظمتها، عشية امس السبت، جمعية النهوض بالسياحة الصحراوية بالجنوب لاستعراض برنامج المهرجان الصيفي بدوز الذي ستنظمه من 23 الى 27 جويلية 2024.



واوضح مدير المهرجان، سامي بلحاج، في تصريح لـ"وات" عقب الندوة الصحفية ان هذه الدورة تمثل اعادة احياء

لهذه التظاهرة الثقافية عقب َ14 سنة من التوقف، مشيرا الى انه قد تم المراهنة خلالها على العروض التي من شانها ان



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تحظى باكبر قدر من الاقبال الجماهيري من مختلف الشرائح العمرية لتلبية كافة الاذواق والانتظارات من هذه التظاهرة

الصيفية.



واضاف المصدر ذاته ان برنامج المهرجان سيجمع بين العروض للكهول والشباب والاطفال بالفضاء الترفيهي الذي يحتضن

الندوة الصحفية مبينا الى ان اهم فقرات هذا البرنامج تجمع بين تكريم الفنان الراحل بلقاسم بوقنة وتنظيم سهرة

ليبية للفنان رافع العكوكي الى جانب تقديم العرض المسرحي "لوزينة" لسفيان الداهش وعفاف سالم مع تخصيص سهرة

.الشاب مكرم وابن الجهة عصام عبد النور وذلك بهدف التعريف بهذا الفنان الصاعد