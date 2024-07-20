رئيس الدولة يقوم بالاجراءات المتعلقة باستمارة التزكية بمقر هيئة الانتخابات.. والمنصري يعلن أن 80 شخصا سحب الاستمارة الى حد الآن

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تحول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم السبت، إلى مقر الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، للقيام بالإجراءات المتعلقة باستمارة التزكية الشعبية، بعد أن كان أعلن رسميا أمس الجمعة من برج الخضراء بمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين، عن قراره الترشح للإنتخابات الرئاسية التي ستنتظم يوم السادس من أكتوبر القادم.



وقال سعيد في مقطع فيديو تم نشره أمس في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، "أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية"، منبها من سيقومون بالتزكية من كل اشكال الاندساس والمغالطة، والى عدم القبول بأي مليم من أية جهة كانت، والى عدم شخصنة السلطة "لأننا كلنا مارون، عابرون وتونس هي التي ستبقى".

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وقال سعيد في مقطع فيديو تم نشره أمس في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، "أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية"، منبها من سيقومون بالتزكية من كل اشكال الاندساس والمغالطة، والى عدم القبول بأي مليم من أية جهة كانت، والى عدم شخصنة السلطة "لأننا كلنا مارون، عابرون وتونس هي التي ستبقى".

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من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة الانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بعد ظهر اليوم السبت، أن العدد الجملي لمن قام بسحب استمارات التزكية الشعبية بلغ 80 شخصا، من بينهم رئيس الجمهورية الذي قال إنه قدم اليوم شخصيا لسحب الاستمارة.



ورجح المنصري، أن يشهد عدد الاشخاص الذين سيقومون بسحب استمارات التزكية ارتفاعا، مبينا أن من قام بالسحب لحد الآن ينتمون لمختلف الفئات كالمحامين والقضاة الى جانب منتمين للأحزاب وكذلك مستقلين.