استعدادا للالعاب البارلمبية :المنتخب التونسي للكراسي يرفع من نسق تحضيراته في بولونيا

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رفع المنتخب التونسي في اختصاص الكراسي من نسق تحضيراته خلال تربصه ببولونيا استعدادا للألعاب البارالمبية التي ستدور بالعاصمة الفرنسية باريس من 28 أوت إلى 8 سبتمبر القادم.



وتجري العناصر الوطنية الممثلة في كل من وليد كتيلة وياسين الغربي ومحمد نضال الخليفي تربصا مغلقا ببولونيا يتواصل إلى غاية 5 أوت القادم تحت إشراف المدرب الوطني زياد الكرداوي.





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وسيسعى الرياضيون التونسيون خلال الالعاب البارالمبية القادمة الى تحقيق حصاد وفير من الميداليات مثلما كان الشان في الدورات السابقة.