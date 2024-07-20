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استعدادا للالعاب البارلمبية :المنتخب التونسي للكراسي يرفع من نسق تحضيراته في بولونيا

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Publié le Samedi 20 Juillet 2024 - 15:36 قراءة: 0 د, 23 ث
      
رفع المنتخب التونسي في اختصاص الكراسي من نسق تحضيراته خلال تربصه ببولونيا استعدادا للألعاب البارالمبية التي ستدور بالعاصمة الفرنسية باريس من 28 أوت إلى 8 سبتمبر القادم.

وتجري العناصر الوطنية الممثلة في كل من وليد كتيلة وياسين الغربي ومحمد نضال الخليفي تربصا مغلقا ببولونيا يتواصل إلى غاية 5 أوت القادم تحت إشراف المدرب الوطني زياد الكرداوي.

...

وسيسعى الرياضيون التونسيون خلال الالعاب البارالمبية القادمة الى تحقيق حصاد وفير من الميداليات مثلما كان الشان في الدورات السابقة.


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