توزر: متابعة مشاريع مختلف القطاعات المبرمجة لفائدة معتمدية تمغزة في جلسة بحضور أعضاء المجلس الجهوي

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يتابع المجلس الجهوي بتوزر المشاريع المنفذة والمبرمجة في مختلف المعتمديات ضمن سلسلة جلسات يشرف عليها والي الجهة ويحضرها أعضاء المجلس الجهوي والمجالس المحلية، بغاية الوقوف على تقدم المشاريع المبرمجة والتداول في الصعوبات والتعطيلات التي تواجه البعض منها، وفق رئيس المجلس الجهوي الأخضر العبيدي.



وخصصت الجلسة المنعقدة أمس الجمعة بمقر معتمدية تمغزة، لمتابعة المشاريع بالمعتمدية، لا سيما وأنها تنتفع بعدة برامج منها برنامج التنمية المندمجة ومشروع التنمية الريفية المندمجة الممول في إطار التعاون التونسي الإيطالي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن القطاع الفلاحي ينتفع بمجموعة من التدخلات والمشاريع الموزعة على مختلف المناطق ومن بينها مشروع التنمية الريفية (مشروع تونسي ايطالي)، الذي سيمكن من تمويل مشاريع صغرى مدرة للدخل بقيمة إجمالية قدرها مليون دينار، وتجديد شبكة الري بواحة الظافرية، وجهر وتنظيف المنطقة السقوية فم الخنقة.



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وتم ضمن مشاريع الوزارة، تمكين مجمع "ميداس" من مضخة ومن المبرمج كذلك حفر آبار للري الفلاحي بكل الظافرية واستصلاح واحة الظافرية وكهربة بئر العودية 2 بالطاقة الشمسية وحفر آبار استكشافية بكل من واحة تمغزة والظافرية (بئران)، من اجل إحداث منطقة سقوية، وحفر بئر إضافية لفائدة المنطقة السقوية بن قشة مع استصلاح شبكات الري في عدد من المناطق وتهيئة مسالك فلاحية.

وتداولت الجلسة كذلك وفق رئيس المجلس الجهوي، الصعوبات التي تواجه بعض المشاريع سواء من حيث الاعتماد المرصود أو الإشكاليات العقارية وغيرها، من ذلك إحداث مركز للصحة الأساسية صنف 4 بالشبيكة الذي ما يزال في مرحلة الدراسة، في ما انتهت خلال الشهر الجاري أشغال بناء مركز للصحة الأساسية بسندس وتجديد مركز الصحة الأساسية بميداس.

وتنطلق خلال الأيام القادمة أشغال تعبيد مسلك ميداس، ومن المنتظر أن تنطلق بداية بداية العام القادم أشغال تهيئة وتقوية الطريق الوطنية رقم 16 في جزئه الرابط بين توزر وتمغزة على طول 21 كلم وتهيئة مسلك ميداس عين الكرمة.