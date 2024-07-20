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الالعاب الاولمبية 2024 - الفة الشارني : اسعى لرفع علم تونس في الاولبياد في خامس ومسك ختام مشاركاتي

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Publié le Samedi 20 Juillet 2024 - 12:50 قراءة: 0 د, 54 ث
      
سافر رياضيون من منتخبي التجذيف والرماية فجر اليوم ضمن مجموعة اخرى من الوفد الرياضي التونسي في اتجاه باريس للمشاركة في الدورة 33 للألعاب الأولمبية التي تفتتح يوم 26 جويلية بباريس. ويذكر ان سفر الرياضيين التونسيين الى باريس سيتواصل حسب برنامج المشاركة في برنامج الالعاب.

وسيمثل الرياضيون المقيمون بالقرية الاولمبية قبل يوم 26 جويلية الجاري تونس في حفل الافتتاح حيث سيرفع الثنائي خديجة الكريمي (التجديف) وسليم الجميعي (الكانوي) العلم التونسي في حفل استعراض الافتتاح وفق ما اعلنت عنه اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية.
وضم الوفد المسافر اليوم الى باريس بالخصوص عددا من اعضاء منتخب التجديف العائد من تربص بايطاليا ومنتخب الرماية ومن اللجنة الوطنية الاولمبية .
...


واعربت الرامية الفة الشارني في تصريح نقلته اللجنة الوطنية الاولمبية عن املها في ان توفق في تشريف الرياضة التونسية ورفع علم تونس في الالعاب الاولمبية في خامس مشاركة لها في الاولمبياد مشيرة ضمنيا الى انها ستكون اخر مشاركة لها في الاولمبياد بقولها "ان شاء الله ختامها مسك".
ويذكر ان الفة الشارني (43 سنة) هي الرياضية الاكثر مشاركات في الوفد الرياضي التونسي في الاولمبياد .
وتشارك تونس في العاب باريس 2024 ب27 رياضيا ورياضية .


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