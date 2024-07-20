اولمبياد باريس 2024 - الجداف سليم الجميعي اول رياضي تونسي يدخل القرية الاولمبية

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بدأ الرياضيون التونسيون التوافد على مقر اقامتهم بالقرية الاولمبية استعدادا لمشاركتهم في اولمبياد باريس 2024 المقرر من 26 جويلية الجاري الى 11 اوت القادم.



وكان سليم الجميعي الذي تم اختياره الى جانب خديجة الكريمي لرفع العلم التونسي في حفل افتتاح الألعاب الاولمبية يوم 26 جويلية الحالي أول رياضي تونسي يدخل القرية الاولمبية.





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وسيبدأ سليم الجميعي المسابقات الاولمبية يوم 30 جويلية في السلالوم كاياك والكروس كاياك.

وتشارك تونس في العاب باريس ب27 رياضيا.

