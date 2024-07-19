القصرين : جمهور تالة على موعد مع الفنان رؤوف ماهر ضمن فعاليات الدورة 31 لمهرجان تالة الصيفي

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يلتقي أهالي مدينة تالة في ولاية القصرين ، مساء اليوم الجمعة ، بالفنان التونسي رؤوف ماهر بفضاء المسرح البلدي بالمنطقة وذلك في إطار الدورة 31 لمهرجان تالة الصيفي المتواصلة إلى غاية غرة أوت المقبل .



وذكر مدير الدورة 31 لمهرجان تالة الصيفي محمد الهادي عمري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم ضبط برمجة ثرية ومتنوعة لهذه الدورة تلبي جميع الأذواق وتساهم في الترفيه عن الأهالي وفي تنشيط المنطقة في ظل غياب المنتزهات ووسائل الترفيه الضرورية بهذه الربوع.

وأضاف عمري أن جمهور تالة سيكون يوم 21 جويلية الجاري على موعد مع الفنانة التونسية عفاف سالم ويوم 22 من نفس الشهر سيلتقي بالممثلة التونسية كوثر بالحاج في مسرحية " أنيستي عزة " التنشيطية الموجهة للأطفال والعائلات ويوم 24 جويلية سيكون الموعد مع الفنان الشعبي سمير لوصيف أما يوم الاختتام في غرة أوت 2024 فقد تمت برمجة حفل فني مع الفنانة وردة الغضبان .



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وذكر بالمناسبة أن ميزانية المهرجان لهذا العام سجلت ارتفاعا طفيفا مقارنة بميزانية الدورة الفارطة التي كانت في حدود 30 ألف دينار ، مشيرا إلى وجود ديون متخلدة بالذمة الهيئة المديرة للمهرجان من الدورة المنقضية علما بأن الأطراف الداعمة للمهرجان ممثلة في المجلس الجهوي لولاية القصرين وبلدية تالة ووزارة الثقافة والمندوبية الجهوية للثقافة بالقصرين .

ولفت المصدر ذاته من جهة أخرى إلى أن جمهور الدورة الفارطة تجاوز في بعض العروض الألفي متفرج و فاق طاقة استيعاب المسرح البلدي المقدرة بحوالي 1300 متفرجا .

وكشف عمري أن الهيئة المشرفة على المهرجان تعمل على تطوير هذه التظاهرة السنوية الترفيهية والتنشيطية في سبيل الذهاب بها نحو الدولية مؤكدا أن مدينة تالة التاريخية العريقة من حقها أن يكون لها مهرجانا دوليا مثلما هو شأن مدينتي سبيطلة والقصرين .



