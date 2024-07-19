لا تأثير للعطب التكنولوجي العالمي على حركة الطيران ونشاط المطارات في تونس (ديوان الطيران)

وفسّر بأن هذا "الخلل التكنولوجي ليس شاملا إذ كان تأثيره على مصادر محددة للأنترنات ليس لنا معها ارتباط مباشر. ولا تعتمد مطاراتنا في نشاطها على الربط بشبكة الإنترنات، فقط، بل، أيضا، على "support métiers"، الذّي يوفر السلامة في المعاملات في حالة حدوث عطب".وتابع زيادة "لقد قمنا مؤخرا بمضاعفة الربط بشبكة الإنترنات على المستويين الدولي والوطني وأصبح لدينا تبعا لذلك أكثر من مصدر للأنترنات".وأكّد أنّ "الإضطراب، الذّي طرأ، الجمعة على حركة الطيران في عدد من المطارات الدولية لم يؤثر، لحد الآن، على برامج الطيران الوطني".والجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت أعلنت، في وقت سابق من يوم، الجمعة، عن خلل في نظامها العام العالمي، فيما تواجه شركة كراود سترايك للأمن السيبرني خللا تقنيا في خدماتها في مختلف أنحاء العالم.وذكرت مصادر إعلامية، بشكل متطابق، بأنّ هذا العطب ناتج عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم.وتسبب العطب التقني العالمي في تعطل نشاط عدّة شركات طيران دولية وبنوك ووسائل إعلام عبر العالم.