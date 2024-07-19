مايكروسوفت تعلن اتخاذ "إجراءات" بعد تعطل عالمي للإنترنت أربك مؤسسات كبرى

فرانس 24 - تسبب انقطاع تقني عالمي لشبكة الإنترنت الجمعة في إرباك عمليات العديد من الشركات والهيئات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات ووسائل الإعلام والبنوك. وأعلنت شركة مايكروسوفت أنها بصدد اتخاذ "إجراءات" لإصلاح أعطال في الخدمة.



أدى تعطل في خدمات الإنترنت عبر العالم الجمعة إلى إرباك عمليات العديد من المؤسسات بما في ذلك المطارات وشركات النقل والبنوك والبورصات وحتى قنوات تلفزيونية.





"لا دليل على هجوم إلكتروني"

L’ANSSI a été informée ce matin de la panne informatique affectant de nombreuses entités dans le monde. Les équipes sont pleinement mobilisées pour identifier et appuyer les entités affectées en France. Aucun élément en l’état ne donne à penser qu’il s’agit d’une cyberattaque. https://t.co/4OYROtapO8 — ANSSI (@ANSSI_FR) July 19, 2024

عطل فني واسع النطاق

إرباك عدة مطارات عبر العالم

وقالت شركة مايكروسوفت إنها تعمل على اتخاذ "إجراءات" ردا على ذلك، موضحة في منشور على إكس: "لا تزال خدماتنا تشهد تحسينات مستمرة بينما نواصل اتخاذ إجراءات" إصلاح.وفي إشعار بعنوان "تدهور الخدمة"، قالت مايكروسوفت إن المستخدمين "قد لا يتمكنون من الوصول إلى مختلف تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365".وظهر تأثير الانقطاع على نطاق واسع وفي أماكن متباعدة. وقال مزود الخدمة السحابية "إيه.دبليو.إس" في بيان إنه "يحقق في التقارير المتعلقة بمشكلات الاتصال بـ"ويندوز إي.سي2 ووركسبيسز في أيه.دبليو.إس".ولم يتضح بعد مدى ارتباط جميع حالات انقطاع الخدمة التي تم رصدها بمشكلات "كراودسترايك" أو احتمال وجود مشكلات أخرى. كما لم يتضح ما إذا كان الأمر بوقف إقلاع الرحلات الجوية مرتبط بانقطاع سابق للخدمة السحابية من مايكروسوفت.وقالت مايكروسوفت إنها أصلحت عطل الخدمات السحابية الذي أثر على عدة شركات للطيران منخفضة التكلفة.تعقيبا، قالت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية إنه "لا دليل" على أن العطل التكنولوجي العالمي الذي طال شركات طيران ومصارف وبورصات ووسائل إعلام، ناجم عن "هجوم إلكتروني".وأوضحت وكالة "أنسي" أن "الفرق مجندة بالكامل لتحديد المؤسسات المتأثرة في فرنسا ودعمها ولِتحديد .. مصدر هذا العطل" مضيفة "لا دليل يشير إلى أن العطل أتى نتيجة هجوم إلكتروني".في فرنسا أيضا، قالت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس إن تعطل الإنترنت كان له تأثير محدود على خدماتها المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات بينما لم تتأثر أنظمة التذاكر بهذا العطل قبل أسبوع واحد من موعد انطلاق الدورة. وأكدت اللجنة المنظمة في بيان "لجأنا لتفعيل خطط الطوارئ من أجل استمرار عملياتنا."وقالت وزارة الخارجية الإماراتية الجمعة إن الخلل التقني العالمي أثر على جميع أنظمتها الإلكترونية، ونصحت المستخدمين بتجنب أي معاملات حتى يتم حل المشكلة. وقال مطار دبي الدولي إنه العمل عاد إلى طبيعته بعد خلل تقني عالمي أثر على خدمة التصديقات للمسافرين عبر بعض شركات الطيران.وأعلنت مطارات وشركات طيران ونقل عبر العالم تأثرها بعطل فني واسع النطاق.في هذا السياق، أعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في المملكة المتحدة أنها تواجه "مشاكل فنية على نطاق واسع" الجمعة محذرة من احتمال إلغاء رحلات. وأوضحت شركة "غوفيا تيمسلينك ريلواي" (GTR) عبر منصة إكس: "نواجه راهنا مشاكل على نطاق واسع تتعلق بتكنولوجيا المعلومات على كامل شبكتنا".وفي هولندا، قال متحدث إن العمليات في مطار سخيبول في أمستردام، أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، تأثرت بمشكلات وتعطل عالمي في خدمات الإنترنت. وتابع: "التعطل له تأثير على الرحلات الجوية التي تصل وتقلع من سخيبول"، مضيفا أن من غير الواضح بعد عدد الرحلات التي تأثرت بالمشكلة.من جهة أخرى، قالت ستة مصادر في قطاع النفط والغاز إن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت.بدورها، توقفت قناة "سكاي نيوز" عن البث المباشر. وقال ديفيد رودس الرئيس التنفيذي لشبكة "سكاي نيوز" على إكس: "لم تتمكن سكاي نيوز من البث التلفزيوني المباشر هذا الصباح، ونبلغ المشاهدين حاليا أننا نعتذر عن الانقطاع". وعادت خدمة البث المباشر للشبكة البريطانية بعد انقطاع استمر ساعات.كما أثر انقطاع تقني عالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.وأعلن مطار برلين الجمعة وقف الرحلات الجوية حتى الساعة 0800 بتوقيت غرينتش. وقالت الشركة المشغلة للمطار في منشور على منصة إكس إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني.من جهته، أعلن مطار زوريخ أكبر مطارات سويسرا الجمعة تعليق جميع الرحلات الوافدة بسبب عطل معلوماتي يطال شركات في أنحاء العالم. وقال المطار إن "الرحلات القادمة لم تعد ممكنة" مضيفا مع ذلك أن "الرحلات التي هي في طريقها إلى زوريخ لا يزال يُسمح لها بالهبوط".كذلك، قالت الخطوط الجوية التركية إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي. وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية في منشور على إكس أن العمل جار على حل المشكلة.وأعلن عدد من كبرى شركات الطيران الأمريكية من بينها خطوط "دلتا ويونايتد وأميركان"، وقف جميع رحلاتها في ساعة مبكرة الجمعة بسبب مشكلة اتصالات، بحسب إدارة الطيران الفدرالية. وقالت الإدارة في مذكرة لشركات الطيران إن "جميع ... الرحلات بغض النظر عن الوجهة النهائية" أوقفت بسبب "مشكلة الاتصالات".كما أفادت ثلاث شركات طيران هندية الجمعة بوجود مشاكل في أنظمة الحجوزات ناجمة عن مشاكل تقنية أشارت إليها شركات طيران ومطارات في العالم بأسره. وقالت شركة "إينديغو" للطيران المنخفضة الكلفة في رسالة عبر منصة إكس: "أنظمتنا تعاني راهنا من عطل مايكروسوفت".بدورها، أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" تعطل عملياتها بسبب مشكلة تقنية عالمية، موضحة أن الرحلات الجوية التي أقلعت بالفعل لم تتأثر بالمشكلة. وقالت الشركة: "تؤكد إير فرانس تعطل عملياتها بسبب مشكلة عالمية في تكنولوجيا المعلومات أثرت بشكل ملحوظ على عدة شركات طيران ومطارات حول العالم".وأعلن مطار هونغ كونغ أن عطلا معلوماتيا لدى شركة مايكروسوفت يؤثر على بعض شركات الطيران فيه، فيما تفيد شركات كثيرة أخرى عبر العالم بوجود مشاكل. وجاء في بيان صادر عن السلطات الملاحية في مطار هونغ كونغ: "يؤثر عطل مايكروسوفت الذي أدى إلى اضطرابات في خدمات شركات الطيران في العالم بأسره، على بعض الشركات في مطار هونغ كونغ الدولي" مضيفا أن حركة الطيران لم تتأثر بالعطل.كما قالت شركة الطيران الإيرلندية راين إير إنها تواجه اضطرابات في الشبكة بسبب "عطل عالمي لدى طرف ثالث" وسط موجة من المشكلات الفنية في أنحاء العالم. وأوضحت الشركة ومقرها دبلن في بيان على منصة إكس: "نشهد حاليا اضطرابات في أنحاء الشبكة بسبب عطل معلوماتي عالمي لدى طرف ثالث خارج عن سيطرتنا. ننصح جميع الركاب بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد رحلاتهم المغادرة".في المقابل، لم تتأثر الرحلات في مطاري بكين بالعطل المعلوماتي العالمي الجمعة، وفق ما قالت وسائل إعلام رسمية، وسط موجة من الأعطال الفنية لدى شركات طيران وسواها في أنحاء العالم. وقالت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية "حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم (08,00 ت غ) كانت العمليات طبيعية في مطاري بكين- كابيتال وداشينغ".فرانس24/ أ ف ب/ رويترز