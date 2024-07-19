لجنة التشريع العام تواصل النظر في مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها

وتطرق النواب خلال هذه الجلسة إلى جملة التعديلات والتنقيحات التي تبيّن أنه من الضروري إدخالها على مشروعي القانونين بعد ضمهما في نصّ موحّد على إثر جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة التشريع العام سواء مع ممثلي جهة المبادرة أو باقي الجهات بهدف التوصل إلى نصّ قانوني يضمن التناسق والانسجام سواء بين مختلف أحكامه أو مع باقي النصوص، وضمانا لتحقيق أهداف مشروعي القانونين وأساسا ضمان حقوق كل من الدائن والمدين وتسوية وضعية من هم محل تتبّعات قضائية أو محكوم عليهم من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد.