رئيس الجمهورية: تونس لن تقبل بأن تكون نقطة عبور أو مستقرّ 'للمهجّرين'

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استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، رئيس الحكومة أحمد الحشاني، نتائج مشاركته يوم أمس في أعمال منتدى الهجرة عبر المتوسط بطرابلس.



وأكد رئيس الدولة مجددا على موقف تونس الثابت من مسألة الهجرة غير النظامية، مبينا ان تونس التي تعتز بانتمائها الإفريقي قدّمت ما يُمكن تقديمه لهؤلاء المهجّرين الذين تقف وراءهم شبكات اتجار بالبشر لا يمكن أن تقبل بأن تكون نقطة عبور أو مستقرّ، كما أن الحل لا يمكن أن يكون إلا جماعيا وذلك بتفكيك الشبكات الاجرامية التي تقف وراء هذه الظاهرة غير الطبيعية، فضلا عن أن هؤلاء المهجّرين هم ضحايا لنظام اقتصادي عالمي غير عادل، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.





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وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية، مجددا، على ضرورة حياد الإدارة وعلى ضرورة أن ينأى كل مسؤول بنفسه عن أي اعتبارات سياسية وأن يلتزم بواجبي الحياد والتحفظ. وما يحصل داخل عدد من الإدارات اليوم غير مقبول ولا بد من ترتيب الجزاء القانوني عن أي إخلال أو تقصير داخل أجهزة الدولة.