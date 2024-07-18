Babnet

اتفاقية شراكة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز قدرات العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/634fecd06d8b13.63259823_mihlfqjgoknpe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Juillet 2024 - 23:10 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وقع المعهد العربي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤخرا، اتفاقية شراكة تتعلق بتدريب العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية لفائدة المواطنين.
وقال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، ل(وات) إن هذه الشراكة تمتد على مدار عامل كامل وتتمثل في تقديم الدعم والإرشاد لفائدة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية من أجل النهوض بالخدمات الاجتماعية المسداة للمواطنين.
وتندرج اتفاقية الشراكة في إطار مشروع "المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية"، وفق ما أكده بن حسن مشيرا إلى أن هذا المشروع يتضمن برنامجا متنوعا لتعزيز قدرات العاملين الاجتماعيين في كامل ولايات الجمهورية.
وأضاف إن البرنامج يهدف أيضا إلى تحسين توجيه وإرشاد المواطنين حول المساعدة القانونية وآليات النفاذ إلى العدالة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291138


babnet
رئاسيات 2024

J- 78

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*