اتفاقية شراكة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز قدرات العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية

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وقع المعهد العربي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤخرا، اتفاقية شراكة تتعلق بتدريب العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية لفائدة المواطنين.

وقال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، ل(وات) إن هذه الشراكة تمتد على مدار عامل كامل وتتمثل في تقديم الدعم والإرشاد لفائدة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية من أجل النهوض بالخدمات الاجتماعية المسداة للمواطنين.

وتندرج اتفاقية الشراكة في إطار مشروع "المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية"، وفق ما أكده بن حسن مشيرا إلى أن هذا المشروع يتضمن برنامجا متنوعا لتعزيز قدرات العاملين الاجتماعيين في كامل ولايات الجمهورية.

وأضاف إن البرنامج يهدف أيضا إلى تحسين توجيه وإرشاد المواطنين حول المساعدة القانونية وآليات النفاذ إلى العدالة.