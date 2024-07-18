الإدماج المهني والمساعدة على بعث المشاريع الاقتصادية محور جلسة عمل بمؤسسة فداء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62b6117c901f75.07852727_qjoniplgkfhem.jpg width=100 align=left border=0>

مثّل "الإدماج المهني والمساعدة على بعث المشاريع الاقتصادية" محور جلسة عمل انعقدت اليوم الخميس بمؤسسة فداء بإشراف رئيس المؤسسة أحمد جعفر وبحضور ممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الفلاحة ووزارة المرأة والأسرة وكبار السن ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.



وأكد المجتمعون خلال الجلسة ، وفق بلاغ للمؤسسة ، على أهمية نجاعة التدخل في الإحاطة بمنظوري المؤسسة خاصة منهم الراغبين في بعث المشاريع وإعادة الإدماج المهني مع استعداد المؤسسة لإبرام الاتفاقيات الضرورية لضمان حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين إضافة الى مراجعة الأطر القانونية عند الاقتضاء التي تسمح بحسن الإحاطة وإسناد الأولوية في الانتفاع بالبرامج والآليات المتاحة.





...



كما كان اللقاء فرصة لتقديم تقرير التشخيص الذي تم إنجازه من قبل مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني ومعرفة حاجيات وانتظارات المعنيين بالأمر.



واثر التداول في الآليات العملية لسرعة تجسيم المقترحات والتواصل والتنسيق المستمر بين مختلف الهياكل المعنية لحسن الإحاطة بمنظوري مؤسسة فداء ، تم الاتفاق على تمكين مختلف الهياكل المعنية من قاعدة المعطيات المتوفرة لدى المؤسسة مع إثرائها بتقرير مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهنة ودعوة الهياكل المعنية للتقدم بمشاريع اتفاقيات تعاون مع المؤسسة تتضمن الآليات العملية لتوفير التمويلات اللازمة مع إسناد الأولوية لمنظوري المؤسسة.



كما تم الاتفاق أيضا على استكمال وزارة التشغيل والتكوين المهني لعملية التشخيص والتواصل مع بقية منظوري المؤسسة حسب آخر تحديث لقاعدة المعطيات و وضع برنامج للتدخل على المستوى الجهوي يجمع بين مختلف الهياكل تفاديا لازدواجية العمل.



وقرر الحاضرون تكوين لجنة فنية بمؤسسة فداء تضم ممثلي مختلف الهياكل العمومية الممثلة في الجلسة مع توسيع تركيبتها لتشمل الوزارة المكلفة بالشباب والوزارة المكلفة بأملاك الدولة مع الاتفاق على برنامج اجتماعات دورية لمتابعة تقدّم الإنجاز.