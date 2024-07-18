دعم برامج التحويلات المالية للأطفال محور لقاء بين وزير الشؤون الاجتماعية وومثل البنك الدولي في تونس

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مثل دعم التحويلات المالية للاطفال في اطار برنامج "الامان الاجتماعي" محور لقاء جمع صباح اليوم الخميس، وزير الشؤون الاجتماعية كمل المدوري وممثّل البنك الدولي بتونس، الكسندر اروبيو



واستعراض الطرفان خلال اللقاء الذي حضره الخبير في مجال الحماية الاجتماعية والتشغيل بالبنك محمد عزيز بن غشام وعدد من إطارات الوزارة، علاقات التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي وسبل تعزيزها.





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كما مثّل اللقاء فرصة لعرض مشاريع تعاون جديدة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية وأبدى ممثل البنك الدولي استعداده لمرافقة الوزارة في بلورة وتنفيذ هذه المشاريع.

