المتوجون التونسيون في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز يتسلمون جوائزهم

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تسلّم المتوجون التونسيون في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز خلال شهر جوان 2024، مساء امس الاربعاء، خلال حفل تكريم، نظمته سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس، بمقر اقامة السفير، جوي هود، جوائز وميداليات وشهائد هذه المسابقة.









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وتوجت تونس يوم 25 جوان 2024، بالمرتبة الأولى عالميا بعد حصولها على 62 ميدالية ذهبية في ميامي، فلوريدا، في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز التي نظمتها مجموعة المسابقات العالمية لزيت الزيتون "جيوك" السويدية، بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة من 13 بلدا.







وكشف هود، خلال حفل التكريم، ان السفارة الامريكية بتونس، أطلقت برنامجا جديدا يركز على تعزيز المهارات التقنية والشبكات التجارية من خلال التكوين وتبادل المعرفة مع الخبراء الأمريكيين. كما قدمت، في شكل هبة، معدات ومواد وأدوات لتعزيز قدرات التعليب والتغليف المحلية "بما يتماشى مع الأهداف طويل الأجل لتونس في الاستفادة من جميع أجزاء سلسلة قيمة زيت الزيتون".







واكد هود، الذي اشاد بجودة زيت الزيتون التونسي، دعم السفارة الامريكية بتونس، لرواد الأعمال التونسيين في مجال زيت الزيتون وخلق فرص تصدير جديدة لهم، خاصة وأنّ تونس تعدّ ثاني أكبر مصدر لزيت الزيتون المعلب للولايات المتحدة الأمريكية.







وافاد الرئيس التنفيذي لمجموعة المسابقات الدولية العالمية لزيت الزيتون، "جيوك"، رؤوف شوكات، من جهته، أن المجموعة، المهتمة بتعزيز التفوق في إنتاج زيت الزيتون على مستوى العالم، تعتزم تنظيم كأس العالم لإنتاج زيت الزيتون.





ولفت، في هذا الصدد، إلى أن تونس تزخر بزيتون عالي الجودة و يتوفر فيها 103 صنف زيت زيتون مسجل إلى جانب أصناف أخرى غير مسجلة.





وتشرف مجموعة "المسابقات العالمية لزيت الزيتون" بسويسرا، على تنظيم 4 مسابقات دولية لزيت الزيتون في العالم وهي المسابقة الأفرو- آسيوية الدولية لزيت الزيتون والمسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون والمسابقة الاسكندنافية لزيت الزيتون والمسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون.





يذكر ان الميداليات الذهبية التي فازت بها تونس في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز بميامي في جوان 2024، توزعت إلى 48 ميدالية ذهبية في صنف الجودة و9 ميداليات ذهبية لأفضل زيت زيتون صحي في العالم و5 ميداليات ذهبية في الزيوت المنكهة بالإضافة إلى ميداليتين فضيتين في الجودة.





وشاركت المؤسسات التونسية في هذه المسابقة بقرابة 200 عينة من زيت الزيتون البكر الممتاز وذلك بحضور لجنة تحكيم دولية ضمت 11 خبيرا دوليا من تونس وإيطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا والمغرب والأردن.





وتحصلت تونس هذا العام، وللمرة الرابعة على التوالي، على المركز الأول عالميا في كل من المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون بسويسرا والمسابقة الاسكندنافية الدولية لزيت الزيتون بكوبنهاغن والمسابقة الأفرو - آسيوية الدولية لزيت الزيتون بأبو ظبي.





وحققت تونس زيادة في عائدات زيت الزيتون خلال موسم 2023-2024 بنسبة قاربت 80 بالمائة مع موفى جوان 2024، لتبلغ زهاء 3ر4 مليار دينار.





واكد الديوان الوطني للزيت في بلاغ نشره يوم 11 جويلية 2024، ان تونس صدّرت قرابة 165 الف و 205 طن من زيت الزيتون

منها 20 الف و 392 طن معلب بقيمة 590 مليون دينار. علما وان موسم زيت الزيتون انطلق يوم 1 نوفمبر 2023



وقارب معدل سعر الطن من زيت الزيتون السائب المصدر الى الاسواق الدولية 26 الف و 584 دينار في حين ناهز معدل سعر الطن المعلب في السوق الدولية 29 الف و 956 دينار، وفق المصدر ذاته.





وصدّرت تونس خلال موسم 2022-2023 ، قرابة 150 الف و 827 طن من زيت الزيتون السائب بقيمة 4ر2 مليار دينار علما وان معدل سعر تصدر الطن قارب 16 الف و 181 دينار منها 15 الف و 489 طن معلب بايرادات قاربت 320 مليون دينار.





ولفت الديوان الوطني للزيت الى ان تونس سجلت خلال الموسم الحالي زيادة في حصة زيت الزيتون المعلب بنحو 32 بالمائة علما وان تونس تعمل على تطوير قدراتها في مجال تعليب الزيت، منذ إحداث صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب خلال سنة 2006.