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التونسي منير شبيل مدربا جديدا لنادي المدينة الليبي

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Publié le Jeudi 18 Juillet 2024 - 08:29 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قررت ادارة نادي المدينة الليبي التعاقد مع المدرب التونسي منير شبيل للاشراف على فريق اكابر كرة القدم بعد حصول القطيعة مع صبري قشوط اثر الخسارة الثقيلة امام الاهلي بنغازي برباعية نظيفة في الجولة الثالثة من دورة سداسي التتويج للبطولة الليبية.

وسبق لمنير شبيل ان تولى تدريب بعض الاندية الليبية الاخرى على غرار النصر والاولمبي فضلا عن خوضه تجارب فنية في المغرب مع فريقي حسنية اكادير وسريع وادي زم.
ويواجه نادي المدينة الذي يتذيل ترتيب دورة سداسي التتويج برصيد نقطة واحدة في الجولة الرابعة فريق النصر اليوم الخميس.
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