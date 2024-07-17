رئيس الحكومة يلتقي نائب رئيس المفوضية الاوروبية

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التقى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء اليوم الأربعاء بطرابلس نائب رئيس المفوضية الاوروبية "مارغريتيس شيناس" Margaritis Schinas وذلك على هامش مشاركته في منتدى الهجرة عبر المتوسط .



وتناول اللّقاء علاقات التعاون بين تونس والإتحاد الأوروبي حيث أكّد ّ "مارقرتيس شينايز" أن الإتحاد الاوروبي ملتزم بمزيد التسريع في تنفيذ بنود الإتفاقية النموذجية المبرمة مع تونس.





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وأشار رئيس الحكومة من جهته إلى أن جميع المؤشرات للبلاد التونسية وخاصة الإقتصادية منها تشهد تحسنا تدريجيا، إذ برهنت تونس قدرتها على الصمود في ظل العديد من التحديات الدولية التي لم تكن سببا فيها.

واتّفق الطّرفان على مزيد تعزيز الشراكة والتعاون، خصوصا في ظل ما تشهده الهجرة غير النظامية من تنامي، وتداعياتها من تطورات، أثرت بشكل مباشر على بلدان ضفتي المتوسط.





