نهائي البطولة الوطنية لكرة السلة للكبريات - النادي الصفاقسي يفوز على امل الوطن القبلي ويتوج باللقب

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فاز النادي الصفاقسي لكرة السلة للكبريات على الامل الرياضي بالوطن القبلي 63-60 اليوم الاربعاء بقاعة المنستير في الدور النهائي للبطولة الوطنية محرزا بالمناسبة اللقب للمرة 20 في تاريخه.