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نهائي البطولة الوطنية لكرة السلة للكبريات - النادي الصفاقسي يفوز على امل الوطن القبلي ويتوج باللقب

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Publié le Mercredi 17 Juillet 2024 - 20:13 قراءة: 0 د, 9 ث
      
فاز النادي الصفاقسي لكرة السلة للكبريات على الامل الرياضي بالوطن القبلي 63-60 اليوم الاربعاء بقاعة المنستير في الدور النهائي للبطولة الوطنية محرزا بالمناسبة اللقب للمرة 20 في تاريخه.


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