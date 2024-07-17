المنستير: ورشات وعروض قياسية متنوعة في الدورة الأولى لمهرجان فنون العرائس على شاطئ روسبينا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6697eb9785c7a9.22010591_oqienpfhlmgjk.jpg width=100 align=left border=0>

مهرجان "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" مولود جديد ينضاف إلى التظاهرات الثقافية البيئية السياحية بالجهة والذي ينظمه المركب الثقافي بالمنستير بالشراكة مع المركز الوطني لفن العرائس من 19 إلى 21 جويلية الجاري بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير وفق ما أفادت اليوم أميرة البكوش مديرة المركب الثقافي بالمنستير.





وبرمجت هيئة المهرجان في الافتتاح كرنفال عرائسي ينطلق من أمام متحف الحبيب بورقيبة أو معلم قصر المرمر حسب التسمية الشعبية وصولا إلى شاطئ النخيل، وعروض قياسية للمركز الوطني لفن العرائس وورشات للسلحفاة البحرية، وتحريك العرائس، والرسكلة، ومسابقات في التحريك تتواصل جميعها على إمتداد ثلاثة أيام.



...



ويكون أحباء فن العرائس على موعد على يوميا الساعة الثامنة مساء يوم 19 جويلية الجاري مع العرض المسرحي العرائسي "البجعات" للمخرج حسان السلامي، ويوم 20 جويلية مع العرض المسرحي العرائسي "طبيب الضيعة" للمخرج لسعد المحواشي، ويوم 21 جويلية عرض مسرحي عرائسي" ما يراوش" للمخرج منير العرقي.

وينفذ المركب الثقافي بالمنستير لأوّل مرّة كلّ فقرات تظاهرة ثقافية كاملة خارج فضاءاته في الشاطئ مقابل المراوحة سابقا بين فضاءاته وفضاءات أخرى وساحات عامة.

وتستهدف هذه التظاهرة نشر الفن العرائسي، ومزيد نشر الوعي البيئي في صفوف أكبر عدد من شرائح المجتمع، والترويج سياحيا لجهة المنستير حسب ذات المصدر.