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تولّى وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، اليوم الاربعاء، تدشين مقرّ المركز الاجتماعي والثقافي بجامعة تونس وذلك بحضور رئيس جامعة تونس الحبيب سيدهم ومديري مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة تونس وسامي إطارات الجامعة.



ويعود مقرّ المركز الاجتماعي والثقافي بجامعة تونس إلى 100 سنة، حيث كان مبيتا للطالبات بدار المعلمين العليا للتعليم التقني وكذلك مقرّا فرعيا للمدرسة العليا للعلوم والتقنيات حتّى سنة 2010، وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي.





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وتوّلت جامعة تونس تهيئته بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع المحافظة على طابعه المعماري والتراثي حتّى يكون متاحا لطلبة لمؤسّسات التعليم العالي الراجعين بالنظر إلى جامعة تونس بداية من السنة الجامعية 2024 / 2025.



وبعد زيارة كل الفضاءات للمرافقة النفسانية والرعاية الصحية والأنشطة الثقافية والرياضية، ثمّن وزير التعليم العالي التهيئة التي طالت المقرّ حتّى يتمكّن من توفير عديد الخدمات والأنشطة لفائدة الطلبة، منوّها بالمناسبة بإحداث فضاء مخصّص لتشجيع الطلبة على بعث المؤسّسات الناشئة، باعتبارها تتنزل ضمن توجّهات الوزارة من خلال إحداثها لصفة الطالب المبادر والأقطاب المبادرة صلب كلّ جامعة.



من جانبه، أكّد رئيس جامعة تونس، أنّ تهيئة المقرّ كان بغاية توفير فضاءات صحيّة ومرافقة وإحاطة نفسية وفضاءات تثقيفية ورياضية نظرا لأنّ الطالب اليوم يحتاج زيادة عن التكوين والبحث إلى توازن ثقافي ورياضي لإعداده كمواطن بعد التخرّج.



وبالمناسبة، تمّ تنظيم اليوم الاعلامي الجهوي للتوجيه الجامعي الخاص بجامعة تونس بمقرّ المركز الاجتماعي والثقافي لتمكين الطلبة الجدد وأوليائهم من التعرّف على هذا الفضاء الاجتماعي والثقافي والرياضي والصحّي.

