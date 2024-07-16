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بطولة الجزائر - مولودية وهران تتعاقد مع كريم عريبي لمدة عامين

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Publié le Mardi 16 Juillet 2024 - 23:10 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلن نادي مولودية وهران, اليوم الثلاثاء, عن تعاقده مع المهاجم الدولي الجزائري السابق كريم عريبي لمدة عامين, ليصبح تاسع
لاعب جديد في تشكيلة هذا النادي الذي ينشط في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.
ولعب عريبي خلال الموسم الماضي بالعربية السعودية, حيث ارتدى ألوان نادي القادسية ثم نادي أحد في بطولة الدرجة الثانية.
كما سبق للاعب صاحب ال30 عاما وأن حمل قميص شباب بلوزداد, النادي الذي فاز معه بلقب البطولة الجزائرية خلال الموسم 2022-2023, بعدما انضم إليه قادما من نيم أولمبيك (فرنسا).


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