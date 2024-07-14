نهائي كاس تونس للرقبي ب15 لاعبا - نادي الرقبي بصفاقس يفوز على المستقبل الرياضي بمساكن 6-3 ويحرز اللقب

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توج نادي الرقبي بصفاقس بلقب كاس تونس للرقبي ب15 لاعبا اثر فوزه على المستقبل الرياضي بمساكن بنتيجة 6-3 في المباراة النهائية التي اقيمت اليوم الاحد بملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة.

وفي رفع الستار، اقيم الدور النهائي للبطولة الوطنية النسائية للرقبي ب15 لاعبة الذي عاد خلاله اللقب لنادي فتيات الرقبي بجمال بعد فوزه على نادي الرقبي الياسمين نابل بنتيجة 23-صفر.