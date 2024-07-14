Babnet

نهائي كاس تونس للرقبي ب15 لاعبا - نادي الرقبي بصفاقس يفوز على المستقبل الرياضي بمساكن 6-3 ويحرز اللقب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6694279e98c069.62356561_glekopmjqihnf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Juillet 2024 - 20:30 قراءة: 0 د, 18 ث
      
توج نادي الرقبي بصفاقس بلقب كاس تونس للرقبي ب15 لاعبا اثر فوزه على المستقبل الرياضي بمساكن بنتيجة 6-3 في المباراة النهائية التي اقيمت اليوم الاحد بملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة.
وفي رفع الستار، اقيم الدور النهائي للبطولة الوطنية النسائية للرقبي ب15 لاعبة الذي عاد خلاله اللقب لنادي فتيات الرقبي بجمال بعد فوزه على نادي الرقبي الياسمين نابل بنتيجة 23-صفر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290922


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  20:00 Spa euro_2024 - Eng euro_2024 | |
رئاسيات 2024

J- 83

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 22:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*