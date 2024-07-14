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محمد صادق الجمالي ثالث انتدابات النادي البنزرتي في الميركاتو الصيفي

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Publié le Dimanche 14 Juillet 2024 - 08:38 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تعاقد النادي البنزرتي مع لاعب الوسط الهجومي محمد صادق الجمالي وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق.

وكان محمد صادق الجمالي (23 عاما) ينتمي لشبيبة القيروان، وهو يعتبر ثالث صفقات النادي البنزرتي خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي بعد كل من لاعب الوسط ايمن العامري وقلب الدفاع مالك الدوكالي.
يذكر ان النادي البنزرتي كان قد عين المدرب عماد بن يونس للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلفا لماهر الكنزاري الذي انتقل لتدريب الملعب التونسي.


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